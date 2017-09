Hendrikx en Slenders boeken dubbelslag

Op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Bosscherhof Zutendaal hebben Stephanie Hendrikx (foto, Diraky) en Roy Slenders (Ebe van ’t Oeleind) een dubbelslag behaald. Voor Hendrikx vormden deze twee zeges het eindpunt van een sombere periode. “Begin juli heb ik plots afscheid moeten nemen van mijn paardje Oijense Daan en dat heeft zijn sporen nagelaten”, aldus de 25-jarige Maasmechelse.

“Ik was met Daantje goed op dreef, maar moest plots terugvallen op Diraky, die ik aan het klaarmaken was om volgend jaar in wedstrijd uit te brengen. Gelukkig heb ik met de hulp van Carine Monissen ...