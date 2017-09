Meer dan acht op de tien bedrijven organiseren opleidingen voor hun personeel

Brussel - Steeds meer bedrijven organiseren opleidingen voor hun personeel. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de “Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen”, die Statistics Belgium woensdag publiceert. In 2015 ging het om 84 procent van de bedrijven in ons land, een stijging van 6 procent tegenover de vorige resultaten van 2010.

De financiële diensten (97,1 pct), de garagesector (95,4 pct) en de IT-sector (95,3 pct) bieden het vaakst opleidingen aan. In de horeca (54,4 pct) komt een opleiding het minst vaak voor.

Werknemers volgen gemiddeld 18,9 uur opleiding per jaar. De koploper is de sector van de chemie, rubber, kunststoffen en vervaardiging van bouwmateriaal met 26,1 uur. Met een gemiddeld aantal van 24 uur opleiding per werknemer doen de bedrijven in Brussel het beter dan die in Wallonië (16,1 uur) of Vlaanderen (17,2 uur).

Bedrijven kiezen zowel voor interne als externe opleidingen, en ook “andere opleidingen” zitten in de lift. Zo organiseert 48 pct van de ondernemingen geplande trainingen ‘on the job’ en laat 49 pct van de ondernemingen hun werknemers deelnemen aan conferenties en workshops.

Opleidingskosten namen in 2015 gemiddeld 2,4 procent in van de totale arbeidskost in ondernemingen. Gemiddeld betaalden ondernemingen ongeveer 1.405 euro per werknemer aan opleidingskosten.

