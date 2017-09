Aardbeving scheurt tribune in het Aztekenstadion

Ook het wereldbekende Aztekenstadion in Mexico-Stad is door de zware aardbeving met een magnitude van 7,1 getroffen. Foto’s in de lokale pers toonden een brede scheur in een tribune. Door de schok is een diepe scheur ontstaan, die een betonnen tribune in twee heeft gedeeld. De voor dinsdag geplande wedstrijd in het stadion voor de achtste finales van de Copa México tussen América en Cruz Azul werd afgelast. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade in het stadion is.

Het in 1966 geopende stadion, dat werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 1968, was het toneel van de wereldkampioenschappen voetbal in 1970 en 1986. In 1986 maakte Diego Maradona een doelpunt met de “Hand van God” in de kwartfinales tegen Engeland. Tijdens die wedstrijd zagen de meer dan 100.000 toeschouwers Maradona ook na een soloren over de helft van het speelveld scoren - dat doelpunt werd later verkozen tot “Doelpunt van de Eeuw”.

Er werden 19 WK-wedstrijden gespeeld, meer dan in eender welk stadion ook. Bovendien is het Aztekenstadion wereldwijd het enige speeloord, waar twee WK-openingswedstrijden en finales plaatsvonden. Een van de openingswedstrijden werd op 3 juni 1986 door de Rode Duivels verloren van gastland Mexico met 2-1.

Met 132.524 toeschouwers zou de WK-titelstrijd in het licht weltergewicht tussen de Mexicaan Julio César Chávez en de Amerikaan Greg Haugen in februari 1993 de wedstrijd met de meeste bezoekers geweest zijn.

