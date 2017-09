Niet meer op televisie, maar hoe zou het nog gaan met 'de Lau' van Astrid?

Het is al een tijdje stil rond Laurens Nuyens, de broer van Astrid die ook vaak te zien was in ‘Astrid in Wonderland’ en in ‘Dansdate’ bewees dat hij niet al te soepel is. Met 'de Lau' en zijn aanstaande Roos Vandekerckhove gaat alles prima. Dat schrijft weekblad TV Familie.

Hij was niet te zien in ‘Astrid’, de laatste realityreeks van zijn zus en kwam ook niet naar het huwelijk van zijn goede vrienden Dimitri Vegas en Anouk Matton op Ibiza. Kortom: Laurens is momenteel volledig uit de schijnwerpers verdwenen. Hij werkte lang in het bedrijf John Bryan, maar toen de zakenman en Astrid bekendmaakten dat ze gingen scheiden, nam ‘de Lau’ ontslag als senior managing director en genoot hij een twee jaar van het leven. Sindsdien hebben we niet veel meer van hem gehoord... tot nu.

Zijn verloofde en populair Instagrammodel Roos verklapt in het blad wat hij tegenwoordig doet. “Hij werkt voor een Amerikaans-Belgisch bedrijf dat luxesofa’s maakt voor in cinemazalen. De firma heeft veel beroemde en veeleisende klanten, dus moeten ze altijd paraat staan”, klinkt het. Dat hij niet aanwezig was op het huwelijk van Dimitri Vegas is een jammerlijk toeval. “Hij moest naar een beurs in San Diego en was daar echt onmisbaar. Ik ben wel naar het fees geweest, want Anouk is een van mijn beste vriendinnen. We hebben ons geamuseerd”, zegt de blondine die op Instagram altijd haar glamoureuze outfits toont en binnenkort een juwelenlijn lanceert.



Hoewel de twee niet meer in de spotlights staan, gaat het nog altijd heel goed met hun relatie. “Sinds we allebei een mooie carrière hebben, gaat het nog beter met ons. Op vrije momenten doen we alles samen, zo gingen we onlangs naar Mexico op vakantie”, zegt ze. Het stel woont in hartje Hollywood, heeft een hondje samen en heel concrete trouwplannen. “Zodra onze agenda’s het toelaten om naar België te komen, maken we werk van ons huwelijk. Het wordt een feest in Antwerpen met onze beste vrienden en familie.” De twee willen ook graag een kindje. ”Momenteel laten we de natuur gewoon haar gang gaan”, zegt ze.