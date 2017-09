Belgen willen zondag koers hard maken en uitgaan van eigen sterkte: “Iedereen weet waar hij aan toe is”

Tim Wellens en Tiesj Benoot waren twee van de vijf Belgen die dinsdagavond met de pers hebben gesproken in het Thon Airport Hotel in Bergen. De Lotto Soudalrenners werden in de eerste plaats geselecteerd om kopmannen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert bij te staan.

Tim Wellens start zondag in zijn tweede WK bij de profs. Eerder was hij er bij in Ponferrada 2014. Hij won vorige week de GP Wallonië en gaf ook in de Canadese koersen een goede indruk. Toch is hij geen kopman. Die rol is weggelegd voor Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. “Klopt, ik ben hier in de eerste plaats om de twee kopmannen bij te staan. Het is niet omdat ik een wedstrijd heb gewonnen vorige week dat ik kopman moet zijn. Of ik dan de joker ben van dit team? Een joker is misschien veel gezegd. Ik denk dat we als ploeg twee speerpunten hebben en dan zijn er aantal jongens in onze ploeg die, als alles meezit, kans maken op de overwinning. Als ik zelf succes wil halen, dan moet alles meezitten en dan zal ik moeten anticiperen.”

Vooraf was veel te doen rond de regen in Bergen, de stad waar het meeste regen in Europa zou vallen per jaar, maar voorlopig kregen we nog niet veel regen te zien de voorbije dagen. Dinsdag even in de tijdrit bij de dames, maar voor het overige bleef het droog tijdens de koersen. “Van mij mag het zeker regenen”, beaamde Wellens, “maar dat heb je vooraf niet in de hand. Kijk, door de lange afstand, 267 km, en het parcours zal het al een harde wedstrijd zijn. De regen kan dat nog harder maken. Wij zijn met de Belgische ploeg gebaat bij een zware koers, dat is geen geheim en we hebben het grote voordeel dat we over meerdere pionnen beschikken om het af te maken.”

Tiesj Benoot start net zoals Wellens in zijn tweede WK. Eerder was hij van de partij in Richmond. “Ik denk dat ik dezelfde rol heb als toen”, aldus Benoot, “er is nog geen teambespreking geweest, maar in grote lijnen weet iedereen wel waar hij aan toe is. Kevin is al meteen duidelijk geweest in zijn selectie. We zijn hier met twee kopmannen. Ik heb het parcours nog niet gezien, maar als ik het goed begrijp, zijn er veel scenario’s mogelijk. Ik voel me goed en ik wil zondag mee de finale rijden en de Belgen aan de overwinning helpen. Aanvallen is voor ons de boodschap, de koers hard maken. We moeten niet met een grote groep naar de finish en eigenlijk zijn er behalve Australië en Sagan weinig landen bij gebaat om te wachten. Zaterdagavond is er de teammeeting met Kevin De Weert, dan zal alles wel in detail besproken worden.”

Favorieten?

Wellens noemt Peter Sagan de topfavoriet, Benoot heeft het over Matteo Trentin. “Italië heeft een sterk blok met ook nog Colbrelli en Ulissi. Dan heb je ook nog Kwiatkowski die goed rijdt en in orde zal zijn en de Noren zijn ook favoriet met Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff en vergeet Sagan niet natuurlijk.”

Foto: BELGA

Teuns, Keukeleire en Vermote moeten kopmannen bijstaan

Dylan Teuns, Jens Keukeleire en Julien Vermote zijn de werkmeiden van dienst in de Belgische ploeg. “Al pleit het in ons voordeel dat we meerdere jongens in de ploeg hebben die het dan kunnen afmaken”, meent Keukeleire, “dat is de sterkte van de Belgische ploeg.

Jens Keukeleire is er al voor de derde keer op rij bij op een WK. De West-Vlaming weet intussen hoe de vork in de steel zit en net zoals zijn ploegmaten herhaalde hij dinsdagavond op een persmoment het adagium van de Belgische ploeg: “We zijn gebaat bij een harde koers”, klonk het, “we staan hier met een sterke ploeg aan de start en moeten dat uitspelen en andere ploegen onder druk zetten. Als door omstandigheden Greg of Phil niet vooraan zitten, dan zijn er nog andere jongens die het kunnen afronden en ja, ook ik hoor daar bij, maar dat is niet in de eerste plaats mijn taak. Ons uitgangspunt moet zijn om met een select groepje naar de finish te gaan, de koers hard te maken en de sprinters er af te rijden.”

Dat beaamt ook Dylan Teuns die de voorbije zomer acht overwinningen boekte, maar zich schikt in de rol van superknecht in zijn eerste WK bij de profs. “Ik ben realistisch”, zei hij, “hier moet ik Greg en de Belgische ploeg helpen. Ik doe wat van mij verlangd wordt en wellicht moet ik mee de koers hard maken, er voor zorgen dat snelle mannen overboord worden gegooid. Natuurlijk, ik weet ook dat je Sagan, Matthews en Boasson Hagen er niet zomaar afrijdt, maar we moeten gewoon uitgaan van onze sterkte en goed luisteren naar wat Kevin De Weert ons te vertellen heeft op de teammeeting.”

Ook voor Julien Vermote is het zijn eerste WK bij de profs. Hij kon de voorbije dagen al eens een kijkje nemen op het parcours omdat hij zondag ook de ploegentijdrit reed. “Salmon Hill is niet zo steil als de helling die we moesten bedwingen tijdens de ploegentijdrit”, vertelde hij, “maar het is ook lastig en na een paar rondjes zal die helling doorwegen. Het is lastig genoeg om er het verschil te maken. Wie een aanval plaatst in de laatste ronde, een ultieme versnelling, kan nadien mogelijk voorop blijven. Het peloton, wat er dan nog van overblijft, zal dan moeten jagen. Maar is er nog wel genoeg organisatie om een select groepje terug te nemen en met die kasseien en bochtjes op het einde wordt het niet gemakkelijk om dat te realiseren.”

Zelf acht hij zich klaar voor het WK. “Ik voel me nog goed genoeg en ga mijn werk doen voor de ploeg. We hebben een sterk blok en we moeten de koers in handen nemen. Dat geeft vertrouwen en dan is het aan de kopmannen om het af te maken.”

Vermote noemt Sagan de grote favoriet. Teuns spreekt over Trentin en Jens Keukeleire noemt zijn vroegere ploegmaat Michael Matthews. “Dit is een WK waar ze voluit de kaart trekken van één kopman, alles staat in functie van ‘Bling’ (Michael Matthews). Iedereen heeft hetzelfde doel: Michael aan de regenboogtrui helpen. Dat wordt een gevaarlijk blok waar we tegen moeten strijden. Ook de Italiaan zullen sterk zijn.”

Noorwegen heeft Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen, maar beide renners kunnen het niet met elkaar vinden en dat liep zowel in Richmond als in Qatar fout. “Dat kan wel waar zijn”, meent Keukeleire, “maar op het EK in Denemarken hebben ze het toch goed uitgespeeld: Boasson Hagen moest aanvallen (en werd pas op zo’n 500 meter gegrepen), Kristoff zat in een zetel en kon wachten en sprinten. Op het einde sprint hij en wordt hij Europees kampioen. Dat was de juiste tactiek en kunnen ze ook nu toepassen. Alleen is dit wel het WK: het parcours is lastiger en het deelnemersveld beter. Ze hebben niet de sterkste ploeg die de koers in handen kan nemen, maar ze hebben twee sterke kopmannen.”

“Met Kristoff ben je nooit klaar”, eindigt Teuns. “Ik heb hem bezig gezien in Plouay. Hij moest echt aanklampen op die helling, was er bijna af, maar komt wel terug en sprint nog naar een vierde plaats. Ik zie hem wel goed finishen zondag.”

Woensdag staat nog een groepstraining van 158 km op het programma met zo’n 3000 hoogtemeters, uitgetekend door bondscoach De Weert. Donderdag wordt het parcours verkend.