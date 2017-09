Schans en Luchtballon promoten fietsen naar school

Heusden

Heusden-Zolder - Basisscholen De Schans en De Luchtballon starten deze week met een nieuw fietsproject. Een eerste stap in dit plan is om meer kinderen te motiveren om met de fiets naar school te komen.

Tijdens onze verkeersweken van vorig schooljaar merkten we dat plots meer kinderen de fiets gingen gebruiken om naar school te komen. Deze positieve trend willen we nu verderzetten. Natuurlijk is dit niet voor alle kinderen mogelijk. Maar voor onze jongens en meisjes die op fietsafstand wonen, gaat deze week een leuke actie van start. Voor elk kind van de klas dat met de fiets naar school komt, mag de juf of meester een stempel zetten op een stempelkaart. De klas die bij de herfstvakantie de meeste stempels verzameld heeft, krijgt een leuke verrassing. Deze actie is zeker niet als een “klassencompetitie” bedoeld. Maar we zijn er wel van overtuigd dat meer kinderen gemotiveerd zullen raken om hun fiets van stal te halen!