“Wie is het vrouwtje thuis?” Campagne wil discriminerende opmerkingen van werkvloer bannen

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners lanceren een campagne rond discriminatie op de werkvloer. Onder de slogan “Het is gauw gebeurd” wil de campagne werkgevers en werknemers bewust maken van mogelijke discriminatie onder de vorm van ongepaste opmerkingen of flauwe grappen.

Discriminatie hoort niet thuis op de werkvloer. Daar is iedereen het over eens. Maar niet iedereen is er zich altijd van bewust dat bepaalde opmerkingen of grapjes ook discriminerend kunnen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de collega met een andere huidskleur die de vraag krijgt waar hij op vakantie is geweest, of de homo-werknemer die de vraag krijgt wie er thuis ‘het vrouwtje’ is. Of denk aan de oudere werknemer die gevraagd wordt of hij wel weet hoe e-mails werken.

‘Schuldbekentenis’

“Dat soort discriminerende opmerkingen hoort niet thuis op de werkvloer”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Hij lanceert daarom samen met de Vlaamse sociale partners, verenigd in de SERV, een bewustmakingscampagne. De campagne krijgt ook de steun van Unia, het Minderhedenforum en Grip vzw.

“Dit is een campagne die iedereen zal raken”, zegt SERV-ondervoorzitter Hans Maertens. De Voka-topman deed ook een ‘schuldbekentenis’. “Ik heb dat soort flauwe grappen in het verleden ook gemaakt. Laat dit een wake-up call zijn voor iedereen die ooit dat soort opmerkingen of flauwe grappen heeft gemaakt”.

De campagne start op de radio op 21 september op Radio 1, StuBru en Joe FM. Er komen ook advertenties in kranten en op de belangrijkste sociale media zullen filmpjes verschijnen. Daarnaast zullen er campagneposters verspreid worden die op de werkvloer opgehangen kunnen worden.

De campagne wordt ook ondersteund door de website www.hetisgauwgebeurd.be waarop alle campagnemateriaal terug te vinden is.