Regi special guest bij internationale top-dj

Regi mag zich in de handjes wrijven. Op 20 oktober mag hij namelijk aantreden als special guest van niemand minder dan de internationaal geprezen top-dj David Guetta.

Op 20 oktober strijkt David Guetta neer in de Hasseltse Ethias Arena voor het ‘Legendz feat. David Guetta’-optreden. Nadat eerder bekend raakte dat Maarten Vancoillie het voorprogramma mocht verzorgen, is nu ook onthuld wie de special guest van dienst zal zijn. Niet erg verwonderlijk wordt dat Regi.

De Limburgse dj scoort momenteel een nummer 1 hit met zijn single ‘Where Did You Go (Summer Love)’ en stond eerder al op hetzelfde podium als David Guetta tijdens Tomorrowland.