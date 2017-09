Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen ruilen van leven, partners en slechte gewoontes

“We werken nu al twee jaar heel intensief samen, dus we kennen elkaar op professioneel vlak al erg goed. Om elkaar ook op privévlak beter te leren kennen, gaan we een zot experiment doen dat ons leven letterlijk en figuurlijk helemaal overhoop zal gooien”, vertelden Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen op de radio.

Van woensdag 27 september tot en met dinsdag 3 oktober 2017 wisselt het ochtendduo één week lang van leven. Zo gaan ze 24/7 in elkaars huis wonen, ruilen ze van partner en nemen ze elkaars goede en slechte gewoontes, hobby’s en andere dagelijkse activiteiten volledig over. Luisteraars kunnen het hele avontuur volgen bij Qmusic tijdens de ochtendshow, op Qmusic.be en via de social kanalen van Sam en Heidi.

Hoe loopt dat af voor de auto en de kat?

Sam De Bruyn ziet het helemaal zitten. “Dit experiment is ongelooflijk spannend, crazy en stressy tegelijkertijd, want we gaan echt volledig uit onze comfortzone stappen. Ik heb er wel heel veel zin in, al zal het wel even pijn doen om mijn autosleutels af te geven”, lacht hij.

Ook Heidi Van Tielen is er klaar voor. “Sam en ik zijn al enkele jaren goede collega’s, maar ik ben ervan overtuigd dat ik samen met de luisteraars de komende week nog wel wat nieuwtjes of kleine kantjes kan ontdekken! Schrik heb ik niet, al hoop ik wel dat mijn kat het overleeft”, grapt ze.