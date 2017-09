Overlevingskans bij hartaanval het grootst in Kinrooi

Kinrooi - Wie een hartaanval krijgt in Vlaanderen, heeft het meeste kans om te overleven als hij of zij zich in de Limburgse gemeente Kinrooi bevindt, dat maakt Rode Kruis Vlaanderen vandaag bekend.

De uitspraak van het Rode Kruis komt er naar aanleiding van de ingebruikname van het 22ste AED-toestel aanstaande donderdag. Bovendien heeft de lokale afdeling van het Rode Kruis al meer dan 1.000 inwoners van Kinrooi opgeleid om te leren werken met de externe defibrillator. Dat is bijna 1 op de 10 inwoners, een record in Vlaanderen. 19 van de AED-toestellen bevinden zich in de straten van Kinrooi, daarnaast is er 1 mobiel toestel en zijn er twee externe defibrillators bij het Rode Kruis in Kinrooi aanwezig.

Cijfers van het Rode Kruis tonen aan dat elke dag bijna dertig mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen in ons land. Slechts 5 à 10 % zou zo’n aanval overleven. Enkel wanneer het slachtoffer binnen de 3 à 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot toegediend krijgt met een AED-toestel stijgt de overlevingskans tot 60 à 70%.