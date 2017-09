Senioren krijgen gratis rookmelder

Tongeren - Woensdag 13 september werd in het dienstencentrum De Piepel een infosessie gegeven op initiatief van de seniorenraad: “Brandveilig wonen voor senioren”.

Na het het welkomswoord door OCMW-voorzitter Johny Vrancken, was het de beurt aan Caroline Wauters, voorzitster van de seniorenraad, om het belang van de actie toe te lichten. Het doel is om in eerste instantie de 75-plussers een gratis rookmelder te schenken.

Aansluitend volgde Marc Thijs van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg met zijn infosessie. Een rookmelder maakt het veiliger, maar brand voorkomen is nog altijd beter. Belangrijk is dat je snel wordt verwittigd, want rook is de grootste boosdoener en maakt je bewusteloos. De rookmelder bevestig je best in je vluchtweg en liefst één per verdieping.

Het OCMW heeft dus een eerste set van 504 roolmelders aangekocht. Die kunnen vanaf vandaag afgehaald worden in De Piepel.

Het uiteindelijke doel bestaat er in alle senioren in de volgende jaren van een rookmelder te voorzien.