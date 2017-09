Minstens 224 doden na aardbeving in Mexico: minstens 21 kinderen dood na instorting schoolgebouw, nog 30 kinderen vermist

Het zuiden van Mexico is dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er al minstens 224 slachtoffers geteld. Gebouwen zijn ingestort en er vond een grote explosie plaats bij een fabriek. Minstens 21 kinderen kwamen om het leven toen een schoolgebouw instortte in Mexico-Stad. 30 kinderen zijn nog steeds vermist.

Het epicentrum van de beving bevond zich in de omgeving van Axochiapan, in de deelstaat Morales, slechts 160 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad. De aardbeving was echter volop voelbaar in de hoofdstad. Gebouwen, waaronder een ziekenhuis, werden geëvacueerd, terwijl duizenden personen in paniek de straat op gingen en zich verzamelden. Het verkeer in het centrum kwam volledig stil te liggen. In Morales werden al minstens 55 doden geteld, in de hoofdstad 59, in Puebla 32, in deelstaat Mexico 10 en 3 in Guerrero.

De getroffen basisschool ligt in de wijk Cuapa. Naast de 21 kinderen lieten ook vier volwassenen het leven in het gebouw, zegt Javier Treviño, vicestaatssecretaris voor Onderwijs, aan televisiezender Televisa. De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto begaf zich dinsdagavond (plaatselijke tijd) naar het schoolgebouw. Hij verklaarde dat er nog zeker 30 kinderen vermist waren.

Ingestorte gebouwen en grote explosie

Op foto’s uit de stad is te zien dat de schade groot is. Op sociale media werden video’s geplaatst van het moment dat de aardbeving plaatsvindt, waarna gebouwen wankelen en instorten. Volgens president Pena Nieto stortten alleen al in Mexico-Stad zeker 27 gebouwen in.

Verder is in een video een grote explosie te zien na de beving. Het zou gaan om een ontploffing bij een fabriek. Een foto van de Mexicaanse politie toont nog een weg over een rivier die doormidden is gebroken.

Op foto’s is daarnaast te zien hoe gevels van panden (deels) zijn ingestort en er volop puin op straat ligt. Andere beelden tonen auto’s die onder brokstukken bedolven zijn.

Verder zeggen getuigen een sterke gasgeur te ruiken door breuken in de leidingen. Volgens persbureau Reuters waarschuwde een bouwvakker mensen op straat om geen sigaretten op te steken in verband met een eventueel gaslek.

Autopista México - Acapulco tramo Cuernavaca- Chilpancingo km 109 colapsado en carriles dirección sur. #Morelos pic.twitter.com/YIOQDBqg3e — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 19 september 2017

Doden

In de staat Morelos waren dinsdagavond 64 doden geteld, laat het hoofd van de civiele bescherming Luis Felipe Puente weten. Er vielen ook al zeker 36 doden in Mexico-Stad, 29 in de staat Puebla, negen in de staat Mexico en een in Guerrero.

Waarschijnlijk loopt het dodental nog op.

Rampenplan

De civiele bescherming heeft het rampenplan afgekondigd voor de hoofdstad Mexico-Stad. Op de internationale luchthaven zijn alle vluchten afgelast. In alle scholen zijn de lessen voor onbepaalde duur opgeschort. Minstens 3,8 miljoen huishoudens zitten zonder elektriciteit, meldt het energiebedrijf CFE op Twitter.

Tweede aardbeving in korte tijd

Het Mexicaans seismologisch instituut laat op Twitter weten dat er om 20.30 uur plaatselijke tijd elf naschokken waren gemeten. De zwaarste had een kracht van vier op de Schaal van Richter. De aardbeving zelf had een kracht van 7,1.

Eerder deze maand werd het land nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen 96 personen om het leven.

Evacuatieoefening

Net deze dinsdag werd in Mexico-Stad een aardbevingssimulatie gehouden. Dat was niet toevallig: precies 32 jaar geleden werd de stad getroffen door een beving van eveneens 8,1 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen zo’n 10.000 mensen om.

