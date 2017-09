Variabele zone 30-borden massaal defect door mislukte software-update

Hasselt - De variabele verkeersborden die het begin en einde van een zone 30 aangeven tijdens schooltijden, zijn al sinds het begin van het schooljaar massaal defect. “Alles heeft te maken met een mislukte software-update. Enkele borden hebben we vanop afstand kunnen resetten, maar het grootste deel moet ter plaatse manueel worden hersteld”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat duurt nog minstens tot eind deze maand.”

