Café ‘Jantjes Verjaardag’ vereeuwigd als tattoo

Bilzen -

Jantjes Verjaardag was jarenlang een van de uithangborden van de Bilzerse uitgangsbuurt. Het intussen gesloten café blijft tot de verbeelding spreken. En het is nu ook vereeuwigd… als tattoo. “Jantjes Verjaardag was mijn thuishaven in het weekend. Ik wou het iconische café absoluut vereeuwigen in een tatoeage”, zegt Bart Nulens uit Kerniel. “Daarom heb ik de tot de verbeelding sprekende cocktailbar over mijn hele rug laten inkten.”