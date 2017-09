Sterrenchef doet het zonder kaart

Danny Vanderhoven opent op 1 december nieuw restaurant in Hasseltse stationsbuurt

Sterrenchef Danny Vanderhoven (44) en zijn vrouw Ineke Dols (49), die voor de zomer nog de deur van hun zaak Terhills in Maasmechelen achter zich dicht trokken, hebben een nieuwe uitdaging. “Het zou Hasselt of Maastricht worden”, zeggen ze. “Na lang zoeken bleek de oude jeugdrechtbank aan de Bampslaan 21 perfect voor ons te passen.” Er is nog geen naam voor de nieuwe zaak, maar het staat al wel vast dat het een restaurant zonder kaart wordt.