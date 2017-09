Doelpunt van Divock Origi levert geplaagd Wolfsburg slechts één punt op

Brussel - Divock Origi heeft dinsdagavond naar aanleiding van de vijfde speeldag in de Duitse Bundesliga zijn eerste doelpunt gescoord voor Wolfsburg, dat de Rode Duivel leent van Liverpool. Meer dan een punt leverde dat die Wölfe wel niet op. Tegen Werder Bremen bleven de troepen van de debuterende coach Martin Schmidt steken op een 1-1 gelijkspel.

Vlak voor het halfuur duwde Origi een gemeten voorzet van Paul-Georges Ntep tegen de netten. Voor de zoon van Mike Origi was het zijn eerste treffer in het shirt van Wolfsburg. De thuisploeg ging met een verdiende 1-0 voorsprong rusten. Na de pauze draaide Bremen de rollen om. Fin Bartels (56.) verschalkte doelman Koen Casteels met een overhoekse kopbal. Wolfsburg hield nadien dankzij de paal en Casteels een punt thuis. Landry Dimata werd een kwartier voor affluiten nog voor de leeuwen gegooid bij de thuisploeg, maar kon niet voor de kentering zorgen. Wolfsburg bezet met 5 punten de twaalfde plaats, Bremen is zestiende.

In de groepsfase van de Griekse bekercompetitie hield Silvio Proto bij zijn debuut in doel van Olympiacos zijn netten schoon. De Griekse landskampioen won dankzij twee doelpunten van Emenike met 2-1 van Asteris Tripolis, dat Olympiacos afgelopen weekend nog op een draw hield. Tsoukalas milderde in het slot nog voor de bezoekers.