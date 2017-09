Zeilers blijven binnen voor laatste wedstrijddag, Van Laer beëindigt WK als 21e

De Cyprioot Pavlos Kontides heeft zich dinsdag in het Kroatische Split verzekerd van de wereldtitel zeilen Laser Standard. Kontides profiteerde van zijn sterke prestatie van maandag, want dinsdag kwamen de zeilers in Split niet meer het water op. De te hevige wind was de boosdoener. Wannes Van Laer beëindigde het WK in de ‘Golden Fleet’ als 21e.

Kontides (15 punten) hield de Australiërs Tom Burton (30) en Matthew Wearn (31) achter zich. Wannes Van Laer telde na tien regatta’s als 21e 101 punten.

Zondag konden de zeilers ook maar één bootrace afwerken door de slechte weersomstandigheden in Kroatië. In de ‘Silver Fleet’ beëindigde William De Smet het WK met 182 punten op de 31e plaats, oftewel de 80e in de totaalstand.