Okra Lommel organiseert Karamellekensfietstocht

Heide-Heuvel

Lommel - Op 19 september ontving Okra Lommel trefpunt Heide-Heuvel alle andere Okra-trefpunten in de parochiezaal van Heide-Heuvel naar aanleiding van de Karamellekensfietstocht. Deze dag stond helemaal in het teken van het thema Country.

Alle trefpunten waren zeer goed vertegenwoordigd in de parochiezaal. Om in thema te blijven, was de zaal versierd in Country-style. Op de achtergrond zong een zanger ook Country-deuntjes die goed in de smaak vielen bij de aanwezigen. Sommige trefpunten zorgden er zelfs voor dat hun deelnemers gekleed waren als cowboy en/of cowgirl. De best geklede cowboy en cowgirl kregen hiervoor dan ook een fles wijn. Bij een lekker stukje taart met een kopje koffie werd er overvloedig gekeuveld en gelachen. Kortom, er was sfeer te over. Okra Lommel gewest heeft weer vele mensen bijeen gebracht, en dat is toch de bedoeling van Okra in het algemeen.