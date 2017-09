Sjoemelende ex-advocaat maakte meer dan 60 slachtoffers

Hasselt -

De reacties tijdens de agendazitting van het proces rond de voormalige advocaat P.R. in de Hasseltse correctionele rechtbank dinsdag waren niet mals. “Hij kan nu zelf in schuldbemiddeling gaan opdat ik mijn centen terug zie”, zei een slachtoffer. “Onze verontwaardiging is groot. Hij duwde de mensen nog dieper in hun financiële put”, haalden geschokte advocaten uit. De 51-jarige Hasselaar pluimde als curator en schuldbemiddelaar de rekening van zijn klanten voor liefst 860.000 euro, exclusief interesten.