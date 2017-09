Dakloze Litouwer steekt man (25) neer die hem onderdak gaf

Sint-Truiden -

Truienaar Dario D. (25) is afgelopen weekend neergestoken met een mes in zijn eigen huis door een 30-jarige man uit Litouwen die hij een nacht onderdak had geboden. Toen hij de Litouwer zei dat hij geen tweede nacht kon blijven, ging de man door het lint. Hij stak hem met een mes en raakte daarbij een slagader. “Ik heb veel bloed verloren”, zegt Dario. De Litouwer werd opgepakt, maar is onder voorwaarden weer vrij.