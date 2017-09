“Een supporter zal kunnen voelen wat de speler voelt”

222 miljoen euro voor Neymar Junior. U bent intussen van de schok bekomen? Een beetje, toch… Al blijft het raar als we de PSG-spits over de groene mat zien snorren. Twee benen die even duur zijn als 888 Ferrari’s. Wat wij ons in deze editie van Maestro vooral afvragen: is de absolute grens nu bereikt of wordt het alleen maar erger/duurder? Kortom, hoeveel kost dezelfde speler als Neymar in 2050? En ook: wordt het WK dan gespeeld op de maan?