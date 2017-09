Wat moet je doen voor een zorgeloos pensioen?

Hasselt -

Meer dan de helft van de Limburgers (53%) vreest niet te zullen toekomen met zijn pensioen. En twee op de drie verwachten hun levensstandaard na hun pensioen te moeten aanpassen, blijkt uit de enquête die Het Belang van Limburg liet uitvoeren. “Die vrees is terecht, want er is geen zekerheid wat het wettelijke pensioen betreft”, zegt Pascal Paepen, docent bank en beurs aan de Thomas More Hogeschool Kempen en columnist van onze krant. “Daarom bouw je best andere reserves op.” In tijden van grote verwarring over het wettelijk pensioen: tien tips.