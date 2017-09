Op vakantie werd ze plots wakker in het ziekenhuis, niet meer in staat te lopen of te praten

Ze was op een romantisch weekendje in Dublin toen ze op weg naar het toilet van de trap viel. Ze viel nauwelijks negen treden, maar het kwaad was geschied. Vier dagen later werd ze wakker in het ziekenhuis, lopen of praten lukte niet meer. “Ik huilde omdat ik niet begreep wat er gebeurde.”

“De ene minuut voelde ik me niet lekker en zocht ik het toilet, het volgende lag ik in een ziekenhuisbed op een plek die ik niet kende”, vertelt de intussen 29-jarige Zalehka Price-Davies uit Wales. “De dokters vroegen me de deur aan te wijzen of mijn hoofd of elleboog. Ik begreep niet wat ze zeiden. Ik kon niet praten dus gaven ze me een whiteboard, wat ik ook niet begreep. Ik huilde omdat ik niet wist wat er aan de gang was.”

De val had haar een schedelbreuk en hersenbloeding bezorgd. Zalehka kon niet meer wandelen, praten, lezen of schrijven. Het ongeval gebeurde vier jaar geleden, maar nog steeds heeft ze last van blackouts, epileptische aanvallen, hoofdpijn en chronische vermoeidheid. Het heeft ook het deel van haar brein beschadigd dat emotie en persoonlijkheid controleert.

(lees hieronder verder)

“Ik was vroeger altijd sfeermaker op elk feestje en nu kan ik geen opwinding of enthousiasme meer voelen”, zegt ze. “Sociaal contact is overweldigend dus ik blijf stilletjes in een kamer vol mensen en vraag vrienden om me voor te stellen. Ik ben onzeker over mijn gestotter en ik heb last van mood swings.”

Om mensen die hetzelfde doormaken een hart onder de riem te steken, houdt Zalehka een blog bij over alle vragen en misverstanden die ze te horen krijgt over haar hersenschade. Daar schreef ze onder meer: “Stel je voor dat je 27-28 jaar oud bent en probeert alles opnieuw te leren wat je leerde na je eerste verjaardag. Ik kon me zelfs niet herinneren hoe ik mijn naam moest spellen of in welke straat ik woonde. Ik moest weer leren praten, wandelen, lezen, schrijven, je kan het zo gek niet bedenken of ik moest het opnieuw leren.”

Ze slaagde erin opnieuw te leren lopen, praten en schrijven, maar haar persoonlijkheid van voor het ongeval krijgt ze waarschijnlijk niet terug. “Mensen zien op Facebook misschien een foto waarop ik lach, waarna ze denken dat ik oke ben, maar vanbinnen voel ik me vaak leeg, als een leeg omhulsel.”

Daar schrijft ze ook over op haar blog: “Ik rouw nog steeds om het meisje dat ik de eerste 27 jaar van mijn leven was en probeer heel hard het nieuwe meisje te accepteren. Alleen zij die me goed kennen zien mijn dagelijkse gevechten en ik ben zo dankbaar voor diegenen die me steunen en me door de donkere tijden helpen. Ze geven me ook de beste aanmoediging om te blijven streven naar mijn doelen.”