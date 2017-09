Alweer geen rector voor UGent, dit keer door ... ‘technisch mankement’

De achtste stemronde van de Gentse rectorverkiezingen, die gisteren van start ging, wordt donderdag overgedaan. Dat meldt de Universiteit Gent. “Na grondige analyse werd maandagmiddag vastgesteld dat zich een technisch mankement heeft voorgedaan bij het versturen van een campagnemail via het mailingsysteem van de UGent”, klinkt het. Daardoor heeft een grote groep mensen de campagnemail van uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets niet ontvangen. De universiteit onderzoekt de zaak en heeft beslist om het resultaat van de laatste stemronde niet mee te delen.

Gisteren mochten de leden van de universiteit hun stem uitbrengen, al voor de achtste keer, nadat twee eerdere stemcycli geen winnaar hadden opgeleverd. Deze keer was het niet het resultaat dat ontoereikend was om een winnaar uit te roepen, maar was er een technisch probleem. “Het systeem van de universiteit heeft gehaperd, waardoor de campagneboodschap van het duo Rik en Mieke bij 61.187 mensen is aangekomen, en die van Karin en Patrick bij 13.597 ontvangers. Hoewel alle standaardprocedures voor de verzending werden gevolgd, zijn deze toch ontoereikend gebleken. De universiteit onderzoekt de zaak grondig”, klinkt het.

Om twijfel uit te sluiten wordt de stemronde opnieuw georganiseerd. “De verkiezingscommissie heeft vandaag/dinsdagochtend beslist om de resultaten van deze stemronde niet te ontgrendelen. Er wordt overgegaan tot een herneming van de eerste stemronde op donderdag 21 september (8 uur) tot vrijdag 22 september (8 uur)”, meldt de universiteit.