Wereldkampioen veldrijden Thomas Pidcock wint ook WK tijdrijden bij junioren

De Brit Thomas Pidcock is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de junioren met en knaltijd van 28’02”15 . De 18-jarige Brit is een poulain van Sven Nys en huidig wereldkampioen veldrijden bij de junioren. Topfavoriet Leknessund haalde zelfd het podium niet.

De 18-jarige Pidcock, die als veldrijder voor de belofteploeg van Telenet Fidea Lions rijdt, legde de 21,1 km in het Noorse Bergen af in 28:02.15. De Italiaan Antonio Puppio werd tweede op 11.92 van de wereldkampioen veldrijden bij de junioren, het brons ging naar de Pool Filip Maciejuk (op 13.29). Europees kampioen Leknessund stortte in het slot helemaal in.

Foto: Photo News

Ilan Van Wilder eindigde als beste Belg op 46.40 als 15e. Sébastien Grignard mikte op een plek in de top vijf maar de Belgische kampioen, op het jongste EK goed voor brons in de tijdrit, stelde teleur met de 21e plaats (op 58.64).

Uitslag:

1. Thomas Pidcock (GBr) in 28’02”15

2. Antonio Puppio (Ita)

3. Filip Maciejuk (Pol)

...

15. Ilan Van Welder in 46”40

21. Sébastien Grignard in 58”64

Ilan Van Welder Foto: Photo News