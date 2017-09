Treinreizigers trekken minder aan de noodrem

In 2016 trokken treinreizigers 117 keer aan de noodrem en maakten ze 84 keer gebruik van de nooddeurhendel. Het jaar voordien werden dergelijke feiten respectievelijk 146 en 88 keer vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Foto: Photo News

Op de langere termijn bekeken trekken treinreizigers overigens steeds minder aan de noodrem. In 2015 was er wel een stijging, maar in 2013 en 2014 werd achtereenvolgens 126 en 124 keer aan de noodrem getrokken en 94 en 81 keer de nooddeurhendel ingeschakeld. Met de nooddeurhendel kan iedereen te allen tijde en op elke type materiaal van de NMBS de treindeuren openen.

De treinbegeleider kan bij misbruik een vaststelling van overlast of een inbreuk op de veiligheid opstellen. De betrokken reiziger loopt bovendien ook risico op een strafrechterlijke sanctionering.

De NMBS kan daarnaast ook nog een vergoeding eisen van de dader voor de geleden schade ten gevolge van de verstoring van het treinverkeer.