Eerstejaars IMK Lanklaar gaan op tweedaagse naar Heuvelsven

Lanklaar

Dilsen-Stokkem - De eerstejaars van IMK uit Lanklaar vertrokken te voet naar Heuvelsven om daar hun 2-daagse te houden. De regen kon de sfeer onderweg niet verpesten.

Het nieuwe schooljaar is al 2 weken bezig is. De 43 eerstejaarsleerlingen van IMK Lanklaar hebben kennisgemaakt met hun nieuwe school en zijn ingedeeld zijn in verschillende klassen. De eerste lessen zijn achter de rug. Tijd dus voor de jaarlijkse Tweedaagse in Heuvelsven..Thema was ‘De Olympische Spelen” en hoe kan je dit beter starten dan te voet van de school in Lanklaar naar Heuvelsven te wandelen boven op de berg in As. Onder begeleiding van leerkrachten en leerlingen van het 5de en 6de jaar Jeugd en gehandicaptenzorg trotseerden de nieuwelingen de regen. Aangekomen op de kampplaats speelden ze een groepsbevorderend bosspel. Om 12 uur gingen ze allemaal samen picknicken en daarna hadden de leerlingen van 5 JGZ een volgende activiteit ingepland. Om 16 uur hielden ze even pauze voor een gezond vieruurtje. De avond werd gevuld met een doe-spel van 6de jgz en een avondactiviteit ingepland. Rond hoog oplaaiend kampvuur werd de eerste dag afgesloten.

Na een goed ontbijt zorgden 6 JGZ en leraren weer voor een goedgevuld programma voor de tweede dag. Ze hadden de weergoden niet aan hun kant, maar dat kon de sfeer niet bederven.

Om 14u30 was het tijd om samen met de ouders de tweedaagse af te sluiten. Dit gebeurde met een mooie groepsfoto en een slotdans.

De leerlingen vonden de tweedaagse zeer leuk en hebben elkaar ook beter leren kennen. Dit bevordert alleen maar de sfeer in de klas en op de school. Dank aan leerlingen van 5 en 6 JGZ en aan de leraren om de tweedaagse tot een schitterende activiteit uit te bouwen.