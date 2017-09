Koppel uit Temptation Island getrouwd

Niet elk koppel komt verslagen en verbitterd uit Temptation Island. Regilio Jacobs (29) en Kirsten Kievit (25), deelnemers in 2016, bewijzen het tegendeel. Ook al verliep hun zendtijd op televisie allesbehalve vlekkeloos, de twee hebben nu toch resoluut voor elkaar gekozen. Zaterdag zijn ze in het huwelijksbootje gestapt in Villa Maasdonk in het Nederlandse 's-Hertogenbosch.