Pieter-Jan Dullers is enige nog ongeslagen doelman in Limburg

Lummen - Linkhout (3A) is na drie speeldagen de enige ploeg in de Limburgse reeksen, die nog geen tegendoelpunt slikte. “En daar mogen we terecht trots op zijn”, reageert doelman Pieter-Jan Dullers (27).

Vóór deze speeldag hadden ook Zepperen-Brustem (1prov.), Eksel (2A), Meeuwen (2A), Grote Heide (2A), Gestel (3A) en Kadijk (3A) de nul nog op het bord staan, maar zij slikten allen een tegengoal.

Voor Linkhout-doelman Dullers doen die 270 minuten zonder tegendoelpunt extra deugd. De projectingenieur in de kerncentrale van… Doel (!) kende vorig seizoen namelijk een jaar vol kommer en kwel. “Eerst had ik af te rekenen met een scheur in mijn patellapees en in de winter scheurde ik dan nog eens de ligamenten van mijn enkel”, vertelt Dullers. “Sinds december lag ik stil. Ik heb vervolgens heel veel tijd in de fitness doorgebracht om sterker terug te komen. Dat harde labeur werpt nu zijn vruchten af.”

We zijn geneigd hem gelijk te geven, want ook zondag op het veld van Peer (0-2) hield Dullers zijn netten schoon. Met als perfecte rapport na drie speeldagen: drie clean sheets. “Ach, daar ben ik niet echt mee bezig”, antwoordt hij. “Ik wil vooral wedstrijden winnen. Al geef ik toe dat het wel deugd doet als je de nul kan houden, wanneer je als doelman tijdens de wedstrijd veel werk op te knappen hebt gehad.”

Ervaring en talent

Dullers is al aan zijn vijfde seizoen bezig in het shirt van Linkhout. Daarvoor speelde hij enkel bij Viversel. “Ik voel me heel goed bij deze ploeg. Onze groep bestaat uit een aantal jongens die al jaren bij elkaar spelen, aangevuld met jongeren die zich goed hebben ingepast. Met die mix van ervaring en talent mikken we op zijn minst op een eindrondeticket. Dat moet een haalbare ambitie zijn.”