Maria wint aan kracht tot orkaan van categorie 5

Orkaan Maria heeft op haar weg naar de Caraïben opnieuw aan kracht gewonnen en is nu een tropische cycloon van categorie 5, de hoogste classificatie op de schaal van Saffir-Simpson. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC, dat waarschuwt voor een “potentieel catastrofale” orkaan met aanhoudende windsnelheden tot 260 kilometer per uur.

Maria werd enkele uren geleden nog maar ingedeeld als een orkaan van categorie 4 en is sindsdien aan kracht blijven winnen. De tropische cycloon ligt op westnoordwestelijke koers naar de Caraïbische eilanden en bevindt zich momenteel op 25 kilometer ten oostzuidoosten van Dominica en 70 kilometer ten noorden van het Franse overzeese departement Martinique, laat het NHC in een update weten om 20 uur lokale tijd (2 uur Belgische tijd).

Foto: AFP

Orkaan Maria nadert momenteel Dominica. Op de onafhankelijke eilandstaat, net als op de meer noordelijk gelegen eilanden Guadeloupe, Montserrat, Saint Kitts en Nevis en de Britse en Amerikaanse maagdeneilanden, geldt een orkaanwaarschuwing. Voor Martinique, waar ondertussen al 33.000 huishoudens zonder elektriciteit zitten, is de orkaanwaarschuwing ondertussen opnieuw bijgesteld naar één voor een tropische storm.

De president van Dominica, Roosevelt Skerrit, heeft inwoners van risicogebieden opgeroepen zichzelf in veiligheid te brengen. “Wacht niet tot de rivieren uit hun oevers treden. Ga naar vrienden en familie of ga naar een van de schuilplaatsen.” In het Franse overzeese departement Guadeloupe is maandag school afgeschaft, zo meldde de lokale prefectuur. Mensen moeten er binnen blijven of een veilig onderkomen zoeken.

Woensdag zou Maria het Amerikaanse eiland Puerto Rico bereiken. Gouverneur Ricardo Rosselló zegt dat inwoners zich op een tropische storm moeten voorbereiden. Na de doortocht van orkaan Irma zitten er nog steeds 65.000 mensen zonder stroom.