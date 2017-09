Boefje aan de haal met sleutels van Lukaku’s peperdure Rolls-Royce

Een 18-jarige leerkracht in spe is ­betrapt met de gestolen sleutels van ­Romelu Lukaku’s Rolls-Royce Ghost van 285.000 euro. ­Gelukkig voor Big Rom vond de dief de luxewagen niet.

Lukaku was eind augustus op weg naar ons land en sprong daarvoor in Manchester op het vliegtuig. Zijn Mercedes parkeerde hij even voordien in de parking van de luchthaven. Het sein voor Kelsey ­Winder, een 18-jarige jongeman die bezig is aan een opleiding tot leerkracht, om toe te slaan.

Kelsey ­Winder.

Winder brak samen met een maat binnen in Lukaku’s Mercedes en ging aan de haal met enkele krediet­kaarten, twee ­tickets voor alle thuis­wedstrijden van Manchester United én de sleutels van een Rolls-Royce Ghost, het favorietje speeltje van Lukaku. Toen Winder wat later probeerde in te breken in enkele andere auto’s kon de politie hem inrekenen. Tot bij de exclusieve Rolls van Lukaku, die thuis in de garage stond, raakte hij dus nooit.

Volgens zijn advocate maakt haar cliënt een moeilijke periode door als gevolg van overdadig cannabisgebruik. Om die reden zette zijn moeder hem onlangs ook het huis uit. De rechter gaf hem een laatste kans om zich te herpakken en stuurde hem gisterochtend niet naar de gevangenis. En Lukaku? Die heeft zijn sleutels en kredietkaarten intussen netjes terug.