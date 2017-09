“Het kan toch niet dat België dé brocanterie van West-Europa wordt”

Zowat 180 miljoen liter drinkwater, of de inhoud van 72 olympische zwembaden. Die immense hoeveel drinkwater gaat elke dag in Vlaanderen verloren door lekken in ons waterleidingsnet. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Aquaflanders, de koepelvereniging van acht Vlaamse waterbedrijven.

Zou deze hoeveelheid drinkwater aan de marktprijs van 4,3 euro per kubieke meter worden doorgerekend, gaat het om 282 miljoen euro per jaar. Dat is een aanzienlijk bedrag, temeer omdat u en ik in tijden van droogte zelfs onze auto niet meer mogen wassen en ons gazon niet meer mogen besproeien. Of bent u het ‘waterverbod’ van juni al vergeten? Net zoals bij onze riolen (zie weekendkrant) is een groot deel van onze waterleidingen stokoud en versleten. Pas als zo’n ondergrondse tijdbom explodeert en een zinkgat creëert, zoals tien dagen geleden in Brussel, wordt dit onzichtbare probleem zichtbaar. Boosdoener van dienst is het gebrek aan structurele investeringen. Nochtans pleiten vooraanstaande economen en de OESO al langer voor meer overheidsinvesteringen. Niet om een groter overheidsapparaat met meer ambtenaren uit te bouwen, maar om te investeren in bestaande én toekomstgerichte infrastructuur (mobiliteit, onderwijs, internet- en telecomnetwerken, groene-energieproductie en andere duurzaamheidsprojecten, enzovoort). In werkelijkheid gebeurt het omgekeerde. Ook in ons land zijn de overheidsinvesteringen zwaar teruggedrongen om de begrotingstekorten te dempen en de immense staatsschuld niet verder te laten ontsporen: het aandeel overheidsinvesteringen in ons land is gezakt van 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de jaren zeventig tot 2,5 procent nu. Dat scheelt vele miljarden euro’s. Nochtans is bewezen dat een investering ter waarde van 1 procent van het bbp de economie op lange termijn met 1,9 procent van het bbp doet groeien.

Laten we hopen dat alle partijen in de regering-Michel het serieus nemen met het nationale investeringspact waarvoor de premier 60 miljard euro wil vrijmaken. Laten we hopen dat de Vlaamse regering-Bourgeois, maar ook de steden en gemeenten dat voorbeeld volgen. Zo niet, blijft België het land waar de kerncentrales en heel wat scholen nog dateren uit de tijd van de zwart-wit tv’s, waar wegen nog te vaak lijken op een BMX-parcours, waar tunnels daklozen verdrijven wegens te bouwvallig, waar riolen historisch erfgoed zijn en waterleidingen eigenlijk waterzeven zijn. Het kan toch niet dat België dé brocanterie van West-Europa wordt waar zelfs Fernand Costermans uit de televisiereeks F.C. De Kampioenen zijn neus voor zou ophalen?