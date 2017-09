Bondscoach De Weert herkent de Ronde en Amstel in WK-parcours

Een leuk stadscircuit dat nog eens voor een ouderwets kampioenschap kan zorgen: het WK in Bergen is als een collectie elementen uit de voorjaarsklassiekers. “Ik denk dat het qua hoogtemeters zwaarder is dan de Ronde van Vlaanderen, maar lichter dan de Amstel Gold Race”, zegt Kevin De Weert. De bondscoach fietste voor ons al eens een rondje op het circuit en heeft ook qua weersomstandigheden zijn voorkeur: “Laat het hier maar regenen, regenen en nog eens regenen, zodat de 276,5(!) km nog lastiger worden. Dat komt Gilbert, Van Avermaet en heel België goed uit.”