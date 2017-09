Nog maar 17 jaar en al een palmares om u tegen te zeggen. Daags na haar gouden medaille op de World Cup in Parijs zochten we gymnaste Nina Derwael op. De Truiense straalde nog steeds, zelfs nog meer dan anders. Zondag vertrekt ze naar het WK turnen in Canada. “Voetjes op de grond, ik zag nog enkele details die verbeterd kunnen worden.”