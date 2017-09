Ryanair schrapt 294 vluchten op Charleroi en Brussel: ontdek hier of jouw vlucht er bij is

Ryanair heeft een lijst gepubliceerd met het grootste deel van de vluchten die in de komende zes weken geschrapt zullen worden wegens een gebrek aan personeel. Eén van de luchthavens die het zwaarst te lijden heeft onder de annuleringen is Charleroi Airport. Zo zullen er de komende zes weken 204 vluchten geschrapt worden.

Topman Michael O’Leary gaf toe dat Ryanair “een zootje” gemaakt heeft van de vakantieplanning van het personeel, waardoor de maatschappij nu niet anders kan dan vluchten schrappen. Op een persconferentie in Dublin zei O’Leary dat er het hele weekend gewerkt is aan een planning voor die annuleringen, waarbij passagiers zoveel als mogelijk alternatieve vluchten kunnen nemen.

Ryanair schrapt daarom voornamelijk vluchten op luchthavens waar ze een sterke aanwezigheid heeft en op routes die meermaals per dag gevlogen worden. Op die manier denkt O’Leary zo’n 75 procent van de getroffen reizigers een alternatief op dezelfde dag te kunnen aanbieden. Betalen voor vluchten van andere maatschappijen wil de Ryanair-topman zeker niet doen, zei hij.

Vliegtuigen blijven aan de grond in Charleroi

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair schrapt de komende zes weken 294 vluchten op Charleroi en op Brussels Airport. Dat heeft Ryanair maandagavond bekendgemaakt op zijn Engelstalige website. Ryanair zal elke dag gemiddeld 48 vluchten schrappen op zijn hele netwerk. Het gaat om 294 vluchten vanaf morgen/dinsdag tot en met zaterdag 28 oktober.

De meeste van die schrappingen gebeuren op de luchthaven van Charleroi (Brussels South): 204. Charleroi is daarmee een van de zwaarst getroffen luchthavens. Op Brussels Airport worden 90 vluchten geschrapt. Ter vergelijking: in Dublin worden een 200-tal vluchten geschrapt, in Rome meer dan 300. Zwaarst getroffen is Londen Stansted met meer dan 600 geannuleerde vluchten.

Lijst geannuleerde vluchten

De lijst met geannuleerde vluchten vindt u terug op de website van Ryanair. Bekijk hem hier. De luchthaven van Charleroi is aangeduid als ‘Brussels Charleroi’ of ‘Brussels C’.

O’Leary zei nog dat het fiasco met de vakantieregeling en de geannuleerde vluchten op de boekhouding van het bedrijf een onmiddellijke impact van 25 miljoen euro zal hebben. Op de winstgevendheid verwacht Ryanair een impact tot 5 miljoen euro en daarnaast rekent het bedrijf op nog 20 miljoen euro die het zal moeten ophoesten aan schadevergoedingen voor reizigers.