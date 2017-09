Amsterdams burgemeester uitbehandeld van longkanker: legt functie neer

BRUSSEL - De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, heeft zich ziek gemeld bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes. Van der Laan heeft maandag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld, zo schrijft hij in een brief aan alle Amsterdammers. Van der Laan (62) heeft longkanker. Plaatsvervangend burgemeester Kajsa Ollongren neemt zijn taken voorlopig waar.

Van der Laans gezondheid ging de laatste tijd zienderogen achteruit. Nadat hij in januari had bekendgemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij nog aan als burgemeester. Volgens een woordvoerder van Van der Laan wil de burgemeester zich de komende tijd op zijn gezin richten.

“Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen”, schrijft hij in zijn brief aan zijn stadsgenoten. Hij besluit met de woorden: “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel, Eberhard van der Laan.”