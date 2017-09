Het is weer zover: voor een spotprijsje proeven van Vlaamse culinaire topgerechten

45 tot 55 euro voor een driegangenmenu van een topchef. Een aanlokkelijk voorstel dat dankzij de jongerenactie van ‘Jong Keukengeweld’ de jeugd laat proeven van de culinaire Vlaamse top. Maar liefst 27.000 klanten onder de 30 jaar schreven zich vorig jaar in. Vanaf maandagavond kan je opnieuw een plekje reserveren bij de 56 jonge topchefs.

Het is al de negende keer dat ‘Jong Keukengeweld’ deze actie aanbiedt. Een vakjury selecteerde ook deze keer 56 jonge topchefs die hun gerechten zullen aanbieden aan de jeugd. “Deze keukentalenten zijn de beste ambassadeurs van onze rijke tafelcultuur”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts, die de nieuwe jonge garde van keukenprinsen- en prinsessen voorstelde in Bokrijk. 13 nieuwkomers en 43 oudgedienden staan klaar om de smaakpapillen te plezieren.

“We spelen deze jonge talentjes uit als culinaire ambassadeurs in binnen- en buitenland”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Zo kunnen we op termijn nog een pak extra toeristen naar Vlaanderen lokken. Want net als liefde gaat reislust door de maag: voor 40% van alle toeristen is eetcultuur een belangrijke factor bij het kiezen van de bestemming.”

Ben jij jonger dan dertig en wil jij ook zo’n driegangenmenu uitproberen? Neem dan een kijkje op www.jongkeukengeweld.be. Je betaalt meteen bij je reservering en krijgt zo de kans om laagdrempelig kennis te maken met verfijnde gastronomie. Net als vorig jaar komen er opnieuw 2 campagneperiodes van telkens 4 weken, in oktober 2017 en in maart 2018.