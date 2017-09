Slecht nieuws voor Bayern München: doelman Neuer staat maanden aan de kant

Bayern München moet het maanden doen zonder doelman Manuel Neuer. Dat meldt de Duitse krant Bild. De international zou zich op de training opnieuw zwaar hebben geblesseerd aan een voet.

Bayern bevestigde de tegenvaller, maar deed geen specifieke mededelingen over de ernst van de zaak. “Op korte termijn volgt nader onderzoek”, zo liet de Rekordmeister weten. Wel zei Bayern dat Neuer dinsdag in het topduel met Schalke ontbreekt.

Neuer zou opnieuw een operatie moeten ondergaan. De Duitse nationale doelman maakte pas drie weken geleden zijn rentree in de Bundesliga, na een eerdere blessure.

In maart werd Neuer (31) ook al aan zijn linkervoet geopereerd. Hij maakte relatief snel zijn rentree, maar raakte in de Champions League-partij tegen Real Madrid opnieuw geblesseerd. Ditmaal volgde geen operatie, maar liep hij enkele maanden in het gips.

In de competitiewedstrijd van dinsdag tegen Schalke, waarin ook de zieke Arjen Robben ontbreekt, staat Sven Ulreich in het doel. Hij verving Neuer ook al in de eerste wedstrijden van dit seizoen.

Foto: EPA-EFE

Bayern München zit in de Champions League in de groep van Anderlecht. Paars-wit verloor vorige week op de openingsspeeldag met 3-0 in Beieren. De terugmatch in Brussel wordt op 22 november gespeeld, hoogstwaarschijnlijk dus zonder Neuer.