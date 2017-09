Vermiste hond van Chris Dusauchoit duikt op: “Jubelt allen in de heer!”

Een guitige blik, een prachtige rashond. De zevenjarige Mona is al jaren de trouwe viervoeter van televisiepresentator Chris Dusauchoit. Maar sinds zondagavond was het dier vermist en daarom deed de gastheer van ‘Dieren in Nesten’ een oproep om zijn opsporingsbericht zo ver mogelijk te verspreiden. “Het is echt een prachtig dier, ik wil haar heel graag terug”, vertelde hij aan de redactie van het Nieuwsblad Online. Na enkele uren kwam het heuglijke nieuws uit de bus dat zijn trouwe viervoeter werd teruggevonden.

Sinds zondagavond was er geen spoor meer van de golden retriever. “Mona is zo’n rustig dier. Soms kan ze in een hoek liggen en dan beweegt ze amper”, aldus Dusauchoit. “Mijn huis staat in een heel rustige omgeving en het gebeurt wel eens dat ze door de deur glipt om buiten te gaan spelen. Maar meestal blijft ze dan in de buurt. Nu helaas niet.” De eerste keer dat de presentator op zoek ging naar de rashond was rond zes uur op zondagavond.

Vermist of weggelopen, de televisiepresentator was niet zeker hoe het komt dat Mona niet meer thuis was. In het weekend komen er immers heel wat wandelaars en toeristen op bezoek in de omgeving van het kasteel van Horst, waar Dusauchoit woont. “Het zou kunnen dat ze met iemand is meegegaan”, opperde hij. “Mijn hondje is een allemansvriend. Ze houdt er echt van om bij mensen te zijn en mee te trippelen. Ze is super lief ook. Als je passeert met de auto en ze opent de deuren, dan springt ze erin om mee te kunnen rijden.”

Hij hoopte zijn huisdier snel opnieuw in zijn armen te kunnen sluiten. “Ik ben al naar de politie geweest en heb al alle asielcentra uit de buurt opgebeld. Zonder resultaat”, vertelde Dusauchoit verslagen. Ook via Twitter deed hij een oproep in de hoop dat zijn volgers hem kunnen helpen het dier terug te vinden. “Mona heeft geen halsbandje, maar wel een chip, dus als je met haar naar de dierenarts gaat dan weet je het meteen.”

Omstreeks 16.30 uur kwam er heuglijk nieuws uit de bus: de televisiepresentator heeft Mona teruggevonden in velden uit de buurt. “Ze is kletsnat en hangt vol met slijk, maar ze is springlevend. Dank u allemaal!”

Vermist/weggelopen.... sinds 17/09, omgeving Holsbeek/Lubbeek/Houwaart. Pls RT pic.twitter.com/uXehKARSYH — Chris Dusauchoit (@DusauchoitChris) September 18, 2017

Jubelt allen in de heer, ze is terecht, gevonden in de velden in de buurt, kletsnat en vol slijk maar springlevend! Dank u allemaal!!!!!!!! — Chris Dusauchoit (@DusauchoitChris) 18 september 2017