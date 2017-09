Anderstaligen volgens lessen Nederlands in Tongeren

Tongeren - Open school Limburg Zuid is ook in Tongeren actief. In het parochiaal centrum van Paspoel wordt Nederlands geleerd aan anderstaligen. Momenteel komen er twee klassen: starters en gevorderden. In de klassen zitten ongeveer 15 tot 20 personen uit verschillende landen. In totaal zijn er twaalf verschillende nationaliteiten, waaronder Turkije, Afghanistan, Marokko, Thailand, Irak, Iran, Roemenië, Ivoorkust, China, Indie, Syrië en Kosovo.

Bij de beginners, ook wel alfa 3+4 genoemd, leert lerares Inge de Waegenaere de anderstaligen hun eerste woorden schrijven, lezen en spreken. Dat doet ze met behulp van foto's. Ook gebruikt ze gebaren en legt ze de woorden uit met handen en voeten. Ook voor de lerares is het geen makkelijke taak. Bij de gevorderden, de 5+6, geeft lerares Marleen Bangels Nederlandse les. Ook hier wordt nog altijd gebruik gemaakt van afbeeldingen en teksten.

"Het is soms verwonderlijk hoe snel sommigen de Nederlandse taal leren", aldus de twee leraressen. Enkelen onder hen zijn verplicht de lessen te volgen, maar de meeste komen vrijwillig. De cursisten zelf zijn alvast enthousiast. Ze kunnen goed met elkaar opschieten, ook al zijn ze van verschillende afkomst en religie.

Voor meer info kan je terecht op www.basiseducatie.be/open-school-limburg-zuid