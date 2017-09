Vrouw krijgt na kruistocht toch boete voor wildplassen: “ik had geen alternatief”

Geerte Piening (23) moet toch een boete betalen voor het wildplassen bij het Leidseplein in Amsterdam. De kantonrechter veroordeelde haar maandag tot een bekeuring van 90 euro.

De vrouw was naar de rechter gestapt omdat ze het oneerlijk vindt dat er veel meer openbare toiletten zijn voor mannen dan voor vrouwen.

2 kilometer

“In Amsterdam zijn 35 openbare mannentoiletten en twee voor vrouwen. Ik was op dat moment 2 kilometer verwijderd van een vrouwen toilet en de nood was zeer hoog. Ik had geen alternatief”, betoogde Piening bij de rechtbank in Amsterdam.

Lager

De rechter ging hier echter niet in mee en oordeelde dat de gemeente terecht een verbod tegen wildplassen heeft staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De boete viel echter wel lager uit dan het oorspronkelijke bedrag van 140 euro, omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam.