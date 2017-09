Hele week extra controles naar zwerfvuil in Limburg

Wie deze week een blikje, snoepverpakking of sigarettenpeuk dumpt, maakt een grotere kans op een boete. Een hele week lang maken honderden afvaljagers in Limburg jacht op kleine en grote sluikstorters. In verschillende gemeenten worden extra patrouilles ingezet – ook door agenten in burger – en worden mobiele camera’s geplaatst op zwarte punten voor zwerfvuil. Afval dumpen kan je duur te staan komen. Zo riskeer je boetes van 150 tot 2.000 euro.