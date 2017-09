Zijn dochter vroeg een boomhut. Wat ze kreeg was vele malen beter

Zijn dochter Elsie had hem meer dan 600 euro van haar eigen spaargeld gegeven om een boomhut te bouwen in de tuin. Een boomhut is het uiteindelijk niet geworden, maar wat Elsie kreeg was wel een droom van een tuinhuis. Haar vader won er zelfs de “tuinhuis van het jaar” prijs mee. Scroll vooral naar beneden voor de andere deelnemers, die ook niet te onderschatten waren.