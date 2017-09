Wilfried Van Moer: “STVV streed op leven en dood”

“Er viel helemaal niets af te dingen aan de derbyzege van STVV. Genk had dan wel meer de bal maar deed er niet veel mee, terwijl STVV bij bijna elke uitbraak gevaarlijk was.. Ik zag weer enkele prima voetballers bij de thuisploeg maar het was toch de strijdlust, die het verschil maakte. De Truiense mentaliteit is terug en je merkt dat de supporters zich opnieuw in de ploeg herkennen. Die twee Grieken en De Petter: die streden op leven en dood. Waar dit STVV kan eindigen, valt nog moeilijk te voorspellen. Het is nog altijd heel vroeg, we zijn nog maar zeven wedstrijden ver.”