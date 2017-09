Maria wordt orkaan en is op weg naar Caraïben

De tropische storm Maria is zondag door het Amerikaanse nationaal orkaancentrum (NHC) herdoopt tot een orkaan van categorie 1 en is momenteel op weg naar de Caraïben. De storm haalt windsnelheden tot 120 km/uur.

Maria bevindt zich momenteel op ongeveer 225 km ten oosten van Barbados. Verwacht wordt dat de orkaan maandag over de Benedenwindse eilanden zal trekken en het noordoosten van de Caraïbische zee zal bereiken op dinsdag, zeggen meteorologen.

Het orkaanalarm is van kracht in Saint Kitts en Nevis, Montserrat, de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden, Guadeloupe, Martinique, Antigua en Barbuda en Saint Lucie in de Franse Antillen en Sint Eustatius en Saba in de Nederlandse Antillen.