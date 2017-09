Van der Poel zet meteen de toon en demonstreert in Iowa, Van Aert zakt door het ijs

Mathieu van der Poel heeft overtuigende de eerste Wereldbekercross gewonnen. In het Amerikaanse Iowa ging de Nederlandse kampioen er al in de eerste ronde vandoor. De tegenstand was meteen gezien, ook Wout Van Aert was meteen gezien. De wereldkampioen kende een offday en na een lekke band zakte hij helemaal weg. Van der Poel reed solo naar een overtuigende zege. Ver achter hem vochten Laurens Sweeck en Quinten Hermans een spannend duel uit voor de tweede plaats, eerstgenoemde trok aan het langste eind. Van Aert reed als 14e over de streep, op 2’32”.

Van der Poel nam een ware blitzstart, waardoor het hele pak meteen op een lang lint werd getrokken. Halfweg de eerste ronde versnelde Van der Poel nogmaals en sloeg meteen een kloof. Achter hem vormde zich een groep met tien renners waaronder wereldkampioen Wout van Aert, Quinten Hermans, Lars van der Haar, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Laatstgenoemde scheurde zich eveneens af van die groep en trok alleen in de tegenaanval op een ontketende Mathieu van der Poel. Die vatte de vierde ronde, van tien in totaal, aan met een voorsprong van maar liefst 25 seconden op Sweeck.

This man is on a solo mission in Iowa City! Onto the final lap and the big battle is between Sweeck and Hermans for 2nd and 3rd. pic.twitter.com/03W0tQNE2s