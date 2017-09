Real Madrid kan opnieuw winnen in de Spaanse competitie en klopt Januzaj

Brussel - Real Madrid heeft zondag Real Sociedad op de vierde speeldag in de Spaanse Primera Division zijn eerste puntenverlies van het prille seizoen aangesmeerd. De Koninklijke ging in San Sebastian met 1-3 winnen. Bij Real Sociedad stond Adnan Januzaj in de basis.

Real Sociedad was met overwinningen tegen Deportivo, Villarreal en Celta de Vigo uitstekend begonnen aan de competitie. Met Real Madrid kreeg de Spaanse seizoensrevelatie de eerste echte test over de vloer. Real Sociedad voetbalde goed mee met de Spaanse landskampioen, dat het wel zonder Toni Kroos, Marcelo, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema moest stellen.

Januzaj kon zich niet helemaal doorzetten. Foto: EPA-EFE

Borja Mayoral (19.) toonde zich een goede vervanger en opende van dichtbij de score. Sociedad was niet aangeslagen en herstelde het evenwicht via Kevin Rodrigues (28.). De Portugese rechtsachter haalde even later verschroeiend uit, maar zag zijn uithaal op de lat spatten. Rodrigues had ook pech aan de overzijde en gleed voorbij het halfuur ongelukkig een voorzet van Isco in eigen doel. Real Madrid stapte met een gevleide 1-2 voorsprong de kleedkamers in. Na de pauze bleef Real Sociedad het spel maken, maar een klasseflits van Isco en Gareth Bale was voldoende voor de Koninklijke om de zege veilig te stellen. De Welshman was sneller op een gemeten dieptepas van Isco en lobte de 1-3 over doelman Rulli. Januzaj werd in de 77e minuut naar de kant gehaald.

In de stand rukt Real met 8 punten op naar de vierde plaats, op vier punten al van het ongenaakbare Barcelona. Real Sociedad staat met 9 op 12 op een knappe derde plaats.