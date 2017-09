Nieuw ziekenhuis Maas en Kempen overrompeld door kijklustigen

Maaseik -

Ruim 9.000 mensen die netjes via de inkomhal passeerden, tientallen anderen die letterlijk via achterdeurtjes binnenglipten en een aanzienlijke groep die een half uur aanschuiven niet zag zitten en het ziekenhuis dan maar noodgedwongen van de buitenzijde bewonderde. De open dagen van de nieuwe ziekenhuiscampus in Maaseik trokken een massa mensen. "We hadden op 6.000 bezoekers gerekend", zegt algemeen directeur Hans Ramaekers.