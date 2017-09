Broodjes en taartenfestijn bij Samana Koersel

Koersel

Beringen - Tijdens het jaarlijkse broodjes en taartenfestijn op zondag 17 september van Samana Koersel kwam de achterliggende betekenis van Samana (de nieuwe naam van Zekenzorg) echt tot uiting.

Samen Kracht, Samen Sterk! Met 20 vrijwilligers hadden ze de krachten gebundeld om zo een sterk team te vormen zodat de 260 sympathisanten konden genieten van de heerlijke taart met koffie. Een ganse namiddag was de zaal van het Brigidahuis gevuld, nooit een overrompeling zodat men niet te lang moest wachten op de koffie met taart of een broodje. En zo kon men ook nog wat nagenieten met een goei pint. Want de opbrengst was toch weer voor het goede doel, zo kan Samana Koersel hun jaarlijkse werking voor de zieken en hoogbejaarden weer verderzetten