Nieuw bier in Tongeren: Tungri Perfect Day

Overrepen

Tongeren - Op vrijdag 15 september heeft Davy Daniëls in Overrepen zijn laatste nieuwe creatie voorgesteld 'Tungri Perfect Day' is een sterk blond bier gerijpt in eiken Chardonnay vaten van het wijnkasteel in Genoelselderen. Het gerstenat (8%) is lichtzoet met een kruidige toets. Het wordt geproduceerd in een gelimiteerde editie. Verkrijgbaar in 33cl.

Davy Daniëls kreeg de liefde voor het bier van thuis mee en werkt al heel zijn leven in de bierwereld.

Zijn grootvader startte in 1961 een drankenhandel, die tot op de dag van vandaag bestaat en zo’n 600 Belgische bieren verkoopt.

De brouwerij staat ernaast, op de Hasseltsesteenweg 617 in Tongeren.

Carlo en Jan wilden in hun leven als ondernemer nog één keer iets anders doen.

Tijdens hun opleiding van biersommelier, ontvlamde de passie voor Belgisch bier.

Zij kwamen eind 2014 in contact met Davy en bekeken samen hoe ze een bestaand biermerk konden uitbouwen.

Samen met jeugdvriend en meesterbrouwer Bart Durlet, lanceerde Davy Daniëls in 2009 een Tongers stadsbier, Amburon (blond) geheten.

Hiernaar is de brouwerij vernoemd. Mede uit trots en respect voor de historie van Tongeren*, de locatie van de brouwerij en het Belgisch bier.